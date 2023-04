Proclamato lo sciopero dal lavoro nel commercio per le festività di Pasqua e Pasquetta

Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro nel commercio per le festività di Pasqua e Pasquetta 2023. "Quella delle liberalizzazioni degli orari commerciali è stata una legge sbagliata che da anni il sindacato chiede di modificare, per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali", dicono i sindacati. "La crisi e la pandemia hanno peggiorato le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo le festività devono riconsegnare a tutti spazi di socialità e una maggiore attenzione ai tempi di vita e di lavoro. Bisogna cambiare modello di lavoro nel commercio, costruirne uno più sostenibile, per città più vivibili all’insegna della cultura e non solo del consumo, oltre a difendere i valori civili e religiosi delle festività". Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana sottolineano quanto molte sentenze hanno sancito: il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se è infrasettimanale: "La festa non vede, si vive".