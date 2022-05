Sciopero generale del 30 maggio: possibili disagi alle farmacie comunali

A causa di uno sciopero indetto da alcune sigle sindacali del comparto in tutta la Toscana, il giorno 30 maggio saranno possibili alcuni disservizi anche a Pisa. Trattandosi di settore sottoposto alla Legge 146/1990, sarà garantito il servizio minimo essenziale così come definito dal Protocollo Assofarm e sindacati recepito e diventato parte integrante del Ccnl per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

Farmacie Comunali di Pisa S.p.a. garantisce comunque le aperture della Farmacia Comunale n°5 24/h di via Niccolini e della Farmacia comunale n° 3 via Battelli, di turno.