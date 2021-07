Sciopero generale nazionale del personale settore sanità pubblica e privata

La Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) ha indetto 24 ore di sciopero generale nazionale del personale del settore sanità pubblica e privata. L'orario di operatività va dalle ore 8 del 30 luglio 2021 alle ore 8 del 31 luglio 2021.

Come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.