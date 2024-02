Sanità: il prossimo 8 marzo previsto uno sciopero generale

Sarà sciopero nella sanità per la prossima giornata dell'8 marzo. Le associazioni sindacali Slai Cobas, per il sindacato di classe, e Usb (Unione sindacale di base) e Flc Cgil per comparto e area istruzione e ricerca, insieme a confederazione Usi (Unione sindacale italiana fondata nel 1912 e ricostituita) e Adl Cobas, hanno indetto l'agitazione per tutti i settori e le categorie pubbliche e private nella data della Festa della Donna. L'effettiva articolazione dell'astensione del lavoro è rimessa alle singole parti interessate.

L'azienda sanitaria Aoup ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell'accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.