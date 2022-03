Sciopero 8 marzo: possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Geofor rende noto che le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e FLAICA Uniti CUB aderiranno allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto dalle rispettive confederazioni per l’intera giornata dell’8 marzo.

Per questo potrebbero verificarsi disagi anche nello svolgimento dei servizi legati alla raccolta dei rifiuti. Geofor si scusa in anticipo con la cittadinanza per eventuali disservizi.