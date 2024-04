I giovani di 'Fridays For Future' di Pisa, insieme ad altri movimenti studenteschi, tornano donani 19 aprile in piazza per lo sciopero globale per il clima. "Chiediamo un generale intervento pubblico nella transizione ecologica - scrivono in una nota congiunta - a partire dalla vertenza dei lavoratori della ex-Gkn, che ambiscono all’approvazione di una legge regionale volta alla reindustrializzazione dello stabilimento verso la produzione di pannelli fotovoltaici e cargobike".

Exploit Pisa, Alternativa Giovanile Territoriale, End Fossil: Occupy! e il Coordinamento degli studenti medi pisani parlano anche di altre emergenze: "Lo sono l'aumento della povertà in Italia, la precarizzazione (se non perdita) del lavoro e la privatizzazione di sempre più sfere delle nostre vite", fino alla "devastazione di Gaza ed il regime di occupazione coloniale di Israele. Assistiamo all'aumento delle spese militari in tutta Europa a fronte di tagli sul welfare, sulla transizione e sul reddito, ma non abbiamo intenzione di fermarci a guardare".

"Il piano di reindustrializzazione con intervento pubblico sotto controllo dal basso - concludono su ex-Gkn i gruppi, unendo le rivendicazioni - rappresenta l’unica strada per una vera transizione ecologica e sociale. Chiamiamo tutti a convergere e insorgere per la giustizia climatica, per la giustizia sociale, per la giustizia in Palestina. Riprendiamoci il nostro futuro!". Il concentramento è previsto alle 14.30 in Piazza Vittorio Emanuele II.