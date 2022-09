"Il nostro voto ve lo dovete meritare": torna lo sciopero globale per il clima dei Fridays for Future

A centinaia anche quest'anno hanno manifestato per il clima. Soprattutto studenti e studentesse, ragazzi e ragazze (ma non solo) che stamattina, venerdì 23 settembre, sono scesi in piazza e per le strade di Pisa in occasione dello Sciopero globale per il clima, organizzato dai Fridays for Future. Giovani ma anche diverse associazioni hanno sfilato, partendo da piazza Guerrazzi, sui lungarni e su Ponte di Mezzo per arrivare in piazza dei Cavalieri. Quest'anno il messaggio è tutto rivolto alle prossime elezioni politiche: "Il nostro voto ve lo dovete meritare" è la scritta sullo striscione che ha aperto il corteo. "Vogliono il nostro voto - spiega Margherita Calderisi dei Fridays for Future - ma non abbiamo nessuno che ci rappresenti. Abbiamo elaborato cinque punti (dalla mobilità all'edilizia) in un'agenda climatica che abbiamo proposto e che porteremo avanti fino a quando non si farà davvero qualcosa. Ora scendere in piazza serve per provare a dare nell'occhio e vedere se davvero cambierà qualcosa, magari in positivo, dal prossimo 25 settembre".

"Gli eventi catastrofici di questi ultimi mesi - sottolinea Marta Orlati (Fridays for Future) - li abbiamo visti tutti e rappresentano la prova dell'impegno politico sul clima. Di fatto non sta funzionando e non funzionerà, perché sappiamo quali sono i programmi dei partiti. Però sono proprio i prossimi cinque anni quelli decisivi, visto che il climate clock dice che per agire ne abbiamo solamente sette".