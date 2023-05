Sciopero nel settore handling: voli cancellati all'aeroporto di Pisa

Resta calda la situazione sul fronte lavorativo per l'aeroporto di Pisa e l'area handling. Mentre la stagione turistica è ormai già partita, con i villeggiatori in movimento da e per la Toscana e attraverso lo scalo Galilei, le sigle sindacali Cub Trasporti e Usb hanno mantenuto lo sciopero che era stato annunciato per oggi, 19 maggio, agitazione invece rinviata al 4 giugno da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. La mobilitazione nazionale è stata sospesa per le aree dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione.

Il motivo del contendere resta quello contrattuale, come recita la nota che era stata diffusa alcuni giorni fa, da tutti i sindacati: "E' necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti".

I disagi per i viaggiatori da e per l'aeroporto di Pisa si contano con le cancellazioni previste: sono oltre 20 quelle segnalate sul sito di Toscana Aeroporti, al momento. Gli aggiornamenti sono disponibili via via sul sito della società aeroportuale nell'area 'tempo reale'.