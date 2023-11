Tagli agli interventi chirurgici in Aoup, Nursind: "Infermieri spostati in altri reparti. Piano per smantellare il SSN?"

Alle motivazioni dello sciopero proclamato da Nursind per il 17 novembre si aggiungono in Aoup la protesta per i tagli al personale e la riduzione degli interventi chirurgici con spostamento del personale infermieristico e OSS in altri reparti. A denunciare la situazione è Daniele Carbocci, segretario territoriale Nursind Pisa.



"Dopo le sollecitazioni sindacali dovute ai rumors che da giorni giravano in azienda, la direzione aziendale ha comunicato che a partire dagli ultimi giorni di novembre si ridurranno di oltre il 15% gli interventi chirurgici programmati in Chirurgia generale, endocrino chirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia (già ridotte in realtà) con conseguente spostamento di personale infermieristico e OSS dai reparti con riduzione di posti letto e dalle sale operatorie - sottolinea Carbocci - personale che in parte andrà a sostituire 14 infermieri e 30 OSS assunti con contratto interinale che verranno licenziati il 30 novembre e in parte a coprire carenze croniche in molti reparti".



"Gli infermieri sono stanchi di continuare a subire questo trattamento che mortifica la professionalità acquisita - prosegue il segretario Nursind - si spostano infermieri con pluriennale esperienza nell'assistenza a pazienti chirurgici in medicina o infermieri di sala operatoria nelle corsie di degenza. Nelle intenzioni aziendali questa riduzione dovrebbe finire entro il 15 gennaio 2024, ma i nostri timori sono che non tutte le attività potranno riprendere proprio in virtù del fatto che molto personale potrebbe non rientrare nelle proprie realtà lavorative se non si procederà a nuove assunzioni".



"Siamo molto preoccupati di quello che sta avvenendo in Aoup perché il nostro sospetto è che queste decisioni rientrino in un piano più ampio di riduzione dei servizi che piano piano sta smantellando il Servizio Sanitario Nazionale - conclude Carbocci - non vorremmo che le attività chirurgiche minori rientrassero in quel piano di 'dismissione' e di spostamento alla sanità privata promosse anche dall'ulteriore finanziamento governativo al privato".