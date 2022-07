Sciopero e manifestazione alla Piaggio per un infortunio sul lavoro

Sciopero spontaneo alla Piaggio di Pontedera in solidarietà di una lavoratrice rimasta ferita. Lo annuncia il sindacato Usb, comunicandolo a mezzo Facebook. "Questa mattina - scrive sul social Usb Pisa - intorno alle 7 all'interno dello stabilimento Piaggio, una lavoratrice con contratto a termine ha subito un grave infortunio ad una mano mentre era impegnata sulla linea 6 in officina 2R. E' stata trasportata in ambulanza e nei prossimi giorni sarà operata a Firenze".

"Dopo pochi minuti dall'incidente, i responsabili della linea - denuncia Usb - chiedevano agli operai di far ripartire subito la produzione senza che prima vi fosse chiarezza sulla causa dell'infortunio e con i colleghi ancora sotto shock. La sacrosanta rabbia dei lavoratori ha presso il sopravvento e, insieme ai delegati presenti, è stato dichiarato sciopero immediato. Tutti gli operai sono usciti dal reparto invadendo viale Rinaldo Piaggio fino all'ingresso della direzione".

Il sindacato valuta al momento le iniziative da intraprendere, mentre intanto prosegue la manifestazione.