Trasporto aereo: sciopero nazionale di 24 ore

L’Unione Sindacale di Base ha proclamato per martedì 20 giugno lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il comparto del trasporto aereo. Le motivazioni alla base dello sciopero sono tese a "ristabilire una base di lavoro possibile e realmente in discontinuità con i precedenti accordi e per il reale recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni". Nella giornata di sciopero Usb si mobiliterà inoltre per la raccolta delle firme sul rinnovo del Ccnl Handlers, "atteso da oltre sei anni", con banchetti che saranno posizionati nei terminal aeroportuali, fra cui Pisa.