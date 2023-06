Assunzioni e aumenti: è sciopero alla Piaggio di Pontedera

Giornata di mobilitazione quella di martedì 6 giugno alla Piaggio di Pontedera per uno sciopero proclamato da Usb "per rivendicare un contratto di secondo livello che risponda ai bisogni reali dei lavoratori, per rivendicare un aumento di salario reale dato che il Gruppo Piaggio ha consolidato e incrementato gli utili ed invece i salari dei lavoratori e delle lavoratrici a causa dell’inflazione si sono ridotti notevolmente".

"Per esigere un percorso chiaro di assunzioni ponendo come cardine fondamentale il criterio dell’anzianità - elencano i motivi dell'agitazione da Usb - per pretendere un premio di risultato non basato sulla soddisfazione del cliente, perchè le scelte aziendali di progettazione o dei materiali non possono ricadere sempre e solo sui lavoratori . Per esigere più sicurezza, per lottare per avere stazionamenti con una saturazione più bassa".



"Come Usb - proseguono dal sindacato - abbiamo lavorato ad una piattaforma che rimetta al centro la dignità e i diritti dei lavoratori, per noi è importante unire le aspettative dei lavoratori e non dividere il fronte di lotta come vorrebbe la Piaggio perché solo unendo tutte le vertenze singole in un’unica generale sarà possibile portare a casa un vero risultato".



La mobilitazione inizierà alle ore 9 con il concentramento dei lavoratori fuori dalla portineria per il turno della mattina, per proseguire poi nel pomeriggio (concentramento ore 14.30) per quelli del turno serale.