Sciopero Polizia Municipale di Pisa: "Adesione all'85%, c'è diffuso malcontento"

"Circa l'85% del personale della Polizia Municipale ha partecipato allo sciopero indetto da Cgil, Cub e Uil al comune di Pisa, non era scontato". Lo hanno annunciato Federico Giusti e Giovanni Caporali della Cub, a seguito dell'agitazione prevista per ieri, 27 gennaio. I sindacalisti parlano di "uno sciopero riuscito, a cui seguirà un'assemblea di tutto il personale, perchè le problematiche riguardano l'intero Ente. Per ribadire l'autonomia della macchina organizzativa e scongiurare intrusioni della politica, per ribadire che le progressioni verticali dovranno essere a beneficio di tutti i profili professionali nell'ente e non solo per una parte ristretta, in base agli obiettivi di mandato del Sindaco".

Sulla Polizia Municipale: "La riorganizzazione con la scomparsa del dirigente, la mancata adesione al progetto di turnazione presentata, sono stati elementi sufficienti a favorire l'elevata adesione allo sciopero e a conferma di un clima di diffuso malcontento. La decisione della Giunta di cento destra di non arrivare ad un accordo con le organizzazioni sindacali proponenti lo sciopero è stata sconfessata dai lavoratori e dalle lavoratrici del Comune di Pisa".