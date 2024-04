Sciopero e presidio dei dipendenti Geofor: "Nessun profitto sulle spalle dei lavoratori"

Grande adesione allo sciopero e numerosa partecipazione al presidio di lunedì 22 aprile, nonostante le avverse condizioni meteo, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di Geofor e di ATI i quali si sono affidati all'Unione Sindacale di base per dar voce alle loro rivendicazioni.

"Come Unione Sindacale di Base, ci siamo ritrovati alle 10 in piazza Vittorio Emanuele sotto la sede di Retiambiente per scioperare contro le politiche del risparmio delle amministrazioni comunali".

"Il bilancio è un vero e proprio bollettino di guerra: circa 1/3 dei lavoratori di Geofor è fortemente limitato a causa della pesantezza dei giri di raccolta e spazzamento e dei turni di lavoro fino a 9 giorni consecutivi. Se ci sommiamo gli appalti al ribasso che non consentono neanche uno stipendio dignitoso come nel caso della cooperativa ATI, la frittata è fatta".

"Le amministrazioni comunali nel frattempo aumentano la Tari lamentando il costo del personale, ma la verità è che con i soldi dei cittadini si continua a foraggiare Retiambiente, un organo parassitario che non produce niente se non i lauti stipendi elargiti ai suoi funzionari".

"Siamo stanchi di tutto questo spreco, riteniamo Retiambiente inutile e vogliamo la piena autonomia delle S.o.l. che sono benissimo in grado di gestire i loro servizi come è sempre stato. I lavoratori restituiscono i soldi spesi con i servizi garantendo la pulizia della città e della provincia, mantenendo un decoro svolgendo i loro compiti con professionalità, le amministrazioni comunali devono capire dove è il vero spreco e devono prendere i provvedimenti necessari. Porteremo avanti i nostri obiettivi e non ci fermeremo convinti di essere dalla parte giusta della lotta".

"Con lo sciopero di oggi contiamo di aver dato un bel segnale di compattezza dei lavoratori e aspettiamo risposte concrete da parte di Geofor e dei Comuni, in caso contrario saremo pronti a replicare la mobilitazione fino a che non otterremo ciò per il quale stiamo lottando".