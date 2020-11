Sciopero in sanità, scuola e trasporti il 25 novembre: orari e modalità

L'Unione Sindacale di Base, ma si sono mosse anche altre sigle sindacali, hanno indetto uno sciopero nazionale per il 25 novembre in vari settori: sanità, trasporti (tpl), scuola (ogni ordine e grado) e servizi educativi 0-6. Nelle motivazioni Usb si parla di "ritmi massacranti e rischi seri per la salute e sicurezza" dei lavoratori, nel contesto dell'emergenza Coronavirus, in cui "la prima fase non ha prodotto il necessario cambio di passo rispetto ad assunzioni stabili di personale e finanziamenti, per mettere in atto tutte le modifiche che la 'lezione' del Covid-19 ha chiaramente indicato. Inoltre, quel che è completamente mancato è soprattutto un lavoro di pianificazione integrata di questi servizi".

Sanità

L'Aoup informa che è stato proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito si ricorda che comprendono: il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non, di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; servizi di assistenza domiciliare; attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..); vigilanza veterinaria; attività di protezione civile; attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici.

Autobus

CUB Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore per il giorno 25 novembre, per le seguenti motivazioni: "Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività, per provvedimenti di prevenzione tardivi ed inadeguati a fronte della nuova e già attesa diffusione pandemica, in particolare dei servizi scolastici e delle attività lavorative/produttive; scarsa propensione ad investire realmente nella prevenzione del rischio di contagio; vergognoso ritardo alla corresponsione delle somme dovute alla cassa integrazione in riferimento al lockdown febbraio/marzo 2020; per il rafforzamento del servizio con acquisto e/o noleggio mezzi; assenza di una politica atta alla ripubblicizzazione dei servizi essenziali".

Questa l'articolazione dello sciopero per le strutture operative sul territorio della Provincia di Pisa: personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali, dalle ore 12 alle ore 16. Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno alle 11.59 e quelle dalle ore 16.01 a fine turno; personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno. Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero, saranno regolarmente portate a termine fino al relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nella località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa. Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Treni

Dalla mezzanotte alle 21 di mercoledì 25 novembre 2020 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Scuola

Hanno proclamato azioni di sciopero generale nazionale per il giorno 25 novembre 2020 l'USI - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, per "tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo", con adesione anche del sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università ed Enti di ricerca) e USB - P.I. Scuola, per "tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero".