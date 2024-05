Annunciato lo sciopero del servizio scuolabus per Cascina e Calci

La Federazione di Pisa della Unione Sindacale di Base ha dichiarato una giornata di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda Amicobus srl, per l’intera giornata di venerdì 17 maggio 2024. "Nel pieno rispetto del diritto di sciopero - spiegano le amministrazioni comunali di Cascina e Calci - abbiamo individuato fasce orarie di servizi essenziali in coincidenza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole, sia per il turno pieno che per la mezza giornata. Con piena fiducia nell’operato dell’amministratore unico, seguiamo le vicende del confronto con i sindacati nel rispetto dei diritti dei lavoratori ma anche nell’attenzione ai costi della società per l’amministrazione e dunque nell’interesse di tutti i cittadini".

Il trasporto pubblico locale è definito dal decreto legislativo 422/1997 quale "servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio", la cui erogazione è doverosa per legge e "deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l’erogazione spetta all’Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino". Per questo gli uffici ritengono ineludibile l’erogazione del servizio con riferimento alle seguenti fasce orarie, per le linee relative alla scuola primaria e secondaria di 1° grado: 7-9, 12.30-14.30 e 16-17.