"No alle aperture per le festività": sciopero nel settore commerciale per l'8 dicembre

Anche quest’anno con l’inizio delle festività natalizie, nel contesto unico della pandemia, la maggioranza delle attività commerciali aprirà i battenti. Filcams Cgil e Uiltucs regionali sono da sempre contrarie alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e alle domeniche, per questo hanno annunciato uno sciopero del personale per tutta la giornata dell'8 dicembre.

"Garantire il diritto alla Festa è il fondamento di una democrazia evoluta - affermano i sindacati - che non deve essere subalterna al consumo. No alle aperture nelle festività! Molte sentenze hanno sancito: il lavoro nelle festività civili e religiose individuate dal Contratto nazionale non è un obbligo. Il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso".