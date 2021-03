Logistica e trasporto merci in sciopero: presidio a Montopoli

Logistica e trasporto merci, uno sciopero contro il taglio dei diritti dei lavoratori e per il rinnovo del contratto nazionale: è quello che ci sarà lunedì 29 marzo in tutte le imprese del settore e martedì 30 marzo in tutte le imprese di autotrasporto. L’agitazione è indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. "Il contratto nazionale logistica e trasporto merci e spedizioni interessa oltre 1 milione di lavoratori in Italia (decine di migliaia in Toscana), è scaduto da oltre 14 mesi, le trattative nel 2020 per il rinnovo sono state sospese a causa della pandemia. Il 2021 ha visto la ripresa del confronto fra sindacati e associazioni datoriali ma purtroppo dopo oltre due mesi di trattative le posizioni delle controparti non sono cambiate - affermano i sindacati - viene richiesto un taglio indiscriminato ed irragionevole del costo del lavoro attraverso la riduzione dei diritti dei lavoratori quali la riduzione del pagamento della malattia, non pagamento delle festività cadenti di sabato e domenica, eliminazione della clausola sociale in caso di cambio di appalto, maggiori flessibilità per il personale viaggiante, regolamentazione del diritto di sciopero, utilizzo dello staff leasing (interinale a vita), queste sono solo alcune delle vergognose proposte ancora sul tavolo del confronto - proseguono le organizzazioni sindacali - a fronte della proposta sindacale, le controparti hanno ripresentato il taglio indiscriminato dei diritti e del salario dei lavoratori oltre ad un’offerta economica indecorosa, e per questo i sindacati e i lavoratori si mobilitano con lo sciopero, che lunedì 29 marzo vedrà interessate tutte le imprese dei settori (intera giornata) e martedì 30 marzo solo quelle di autotrasporto (intera giornata)".

Previsto un presidio stamattina a Montopoli Valdarno davanti alla Conad in via Provinciale Romanina.