Sciopero treni in Toscana: possibili disagi per i pendolari

Possibili disagi in vista per chi deve utilizzare il treno per spostarsi. Dalle ore 3:31 di domenica 15 alle ore 2:30 di lunedì 16 maggio è stato indetto infatti dalle organizzazioni sindacali uno sciopero del personale di Trenitalia della Regione Toscana.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza.

I treni regionali della Toscana e delle regioni limitrofe potranno invece subire cancellazioni o variazioni.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.

Attivo call center 800 89 20 21.