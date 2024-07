Operai Piaggio in cassa integrazione nelle settimane estive: scatta lo sciopero

L'Unione Sindacale di Base comunica che "la dirigenza Piaggio ha annunciato la chiusura collettiva di 4 settimane da lunedì 29 luglio a venerdì 23 agosto e il fermo di alcune linee, sia dello stabilimento motori che dello stabilimento 2 ruote, da lunedì 22 luglio a venerdì 6 settembre".

"Verrà usata la cassa integrazione per un numero complessivo di 1000 unità tra operai e impiegati nell’intero stabilimento di Pontedera - spiegano i rappresentanti sindacali - ed è già in essere un contratto di solidarietà dal mese di aprile per il reparto 3/4 ruote. Fermata che vede anche l’uscita di tutti i contratti a termine venerdì 19 luglio. Una situazione anomala per Pontedera: da anni non si vedeva lo stabilimento 2 ruote tutto a orario giornaliero prima delle ferie, con due linee completamente ferme".

"La dirigenza parla di calo temporaneo del mercato dovuto a fattori endogeni e anche al dover affrontare, come lo è stato in 3/4 ruote, l’avvio di produzione di veicoli euro 5 plus. Come USB crediamo che fare uso di cassa integrazione in questo momento, dopo che abbiamo assistito all’uso di straordinari e all’entrata di numerosi contratti a termine sia un uso improprio - attacca il sindacato - perché come sempre a pagare per le scelte sbagliate fatte dalla dirigenza e i ritardi sulle normative, sono sempre e solo gli operi che vedono sempre decurtato il proprio salario".

"I lavoratori meritano chiarezza sul loro futuro, soprattutto quando si fa anche uso di investimenti da parte del Ministero del Made in Italy. La dirigenza macina profitti e incassa soldi, ma ci sono catene ferme e perdita di salario per i lavoratori e le lavoratrici. Dobbiamo far capire alla dirigenza che siamo stanchi di subire". Per questo motivo il sindacato ha indetto uno sciopero di 2 ore a fine turno per tutti i turni programmati nella giornata di venerdì 19 luglio.