Sciopero Usb al Centro Carni Casentino di Pontedera

Il Coordinamento Provinciale Pisa Usb rende noto lo sciopero per l'intera giornata di ieri, 6 ottobre, dei lavoratori e delle lavoratrici del Centro Carni Casentino di Pontedera per "il passaggio al quarto livello del Ccnl Alimentare Industriale. La richiesta - scrive il sindacato - si basa sulle mansioni che già effettivamente vengono svolte durante il turno lavorativo: mansioni più rilevanti, complesse e articolate, che necessitano di essere inquadrate nel livello superiore per la preparazione professionale specifica che richiedono".

"Durante la pandemia - spiega Usb - siamo passati da 'lavoratori umili' a lavoratori essenziali: ci siamo messi in prima linea, rischiando le nostre vite, per mantenere attiva la catena di approvvigionamento dei vostri clienti, i grandi supermercati. La nostra professionalità pluriennale ed il nostro impegno sono stati fondamentali per portare il cibo sulle tavole di tantissimi dei nostri concittadini; tuttavia, questo non trova riscontro nel contratto di lavoro, che non retribuisce correttamente le mansioni svolte autonomamente dai lavoratori e dalle lavoratrici, senza supervisione. Pertanto, chiediamo che la situazione venga rettificata e che i contratti dei lavoratori e delle lavoratrici inizino a rispettare e riflettere la complessità e la specificità delle mansioni svolte".