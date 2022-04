Sciopero del 22 aprile, Usb: "Abbassate le armi, alzate i salari!"

Usb Lavoro Privato, nel riprendere l’appello 'E' l'ora della variante operaia: senza lavoratori non c'è vera ripresa' lanciato a febbraio, ha dichiarato lo sciopero nazionale per il prossimo 22 aprile di tutte le categorie di lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, commercializzazione, trasporto, distribuzione e logistica delle merci sull'intero territorio nazionale.

Il sindacato, nella presentazione in Piazza XX Settembre di stamani, ha ribadito le motivazioni: "Per l’aumento di salari e pensioni a tutela di lavoratori e pensionati dalla speculazione e dall'inflazione, divenute ancora più aggressive con l’avvio del conflitto in Ucraina. Per l’introduzione del salario minimo di 10 euro, contro il lavoro povero e contro gli appalti che permettono ai padroni di imporre condizioni di moderno schiavismo. Per il ritorno a una politica economica fatta di investimenti pubblici e nazionalizzazione dei servizi strategici a difesa dell’occupazione e del tessuto industriale, contro gli 'aiuti di stato' a vantaggio di imprese e speculatori. Per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, più controlli, forti penalizzazioni per i padroni che non osservano le norme e più tutele per gli Rsu/Rls che denunciano illeciti e situazioni di pericolo e nocività".

Nella stessa giornata del 22 aprile, Usb ha organizzato la manifestazione nazionale a Roma con concentramento a Piazza della Repubblica alle ore 10. I lavoratori si fermeranno per l'intero turno di lavoro anche per i turni cadenti nella giornata del 22 aprile, inclusi quelli che iniziano nella giornata del 21 aprile e quelli che terminano il giorno successivo. Diverse articolazioni dello sciopero saranno comunicate direttamente alle aziende interessate dalle strutture territoriali di Usb, mentre laddove previsto sarà garantita l’erogazione dei servizi minimi essenziali. Per adesioni: manifestazioneoperaia22aprile@ gmail.com.