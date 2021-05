No alla vendita di Toscana Aeroporti Handling: sabato di sciopero per i lavoratori degli scali di Pisa e Firenze

Una nuova giornata di mobilitazione quella di sabato 15 maggio per i lavoratori di Toscana Aeroporti con lo sciopero di 4 ore, dalle 11 alle 15 per manifestare la propria contrarietà alla decisione del gestore aeroportuale di vendere la società Toscana Aeroporti Handling. Dunque un'altra protesta dopo il presidio di martedì davanti al palazzo della Regione a Firenze.





"Questa vendita, studiata e preparata nel periodo peggiore mai vissuto dall'intero settore del trasporto aereo - sottolineano da Usb che ha indetto lo sciopero insieme a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasport, Ugl - è unperpetrato a danno di centinaia di lavoratrici e lavoratori dei due aeroporti toscani. Le istituzioni, Regione Toscana e Comune di Firenze in testa, dovrebbero vigilare e non voltarsi dall'altra parte mentre Toscana Aeroporti sfrutta una concessione dello Stato, che le ha consentito utili milionari fino alla pandemia, senza assumersi uno straccio di responsabilità sociale". "Se TAH finisce in mano a fantomatiche società che devono ancora dimostrare di avere le carte in regola per potersi permettere di rilevarne le quote, chi si assumerà l'onere morale di aver avallato un'operazione puramente speculativa che lascerà a qualcun altro il conto da pagare? - proseguono dal sindacato - a meno che i nostri amministratori pubblici non si accontentino di credere a chi spaccia ancora panzane come quella che"Le lavoratrici e i lavoratori in totale disaccordo alla vendita manifesteranno davanti alla sede della Giunta Regionale della Toscana, in piazza Duomo 10, dalle 11.00 alle 13.00" concludono da Usb.