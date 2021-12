Esce con il fidanzato per fare un giro: minorenne ritrovata a Pisa

Un semplice viaggio di piacere per spezzare la noia di un pomeriggio di festa. Tramutato in una nottata di ansia per i genitori di una ragazza 16enne residente nel pistoiese, che non è rientrata a casa nella serata di martedì 28 dicembre. Il padre e la madre hanno allertato le Forze dell'ordine denunciandone la scomparsa: le ricerche sono partite immediatamente e gli approfondimenti, attorno alle 2 della notte di mercoledì 29 dicembre, hanno segnalato la presenza della ragazza su un treno proveniente da Empoli e in arrivo a Pisa.

Una pattuglia della Squadra volanti si è recata alla Stazione centrale dove ha rintracciato, insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria, la minorenne in compagnia del suo ragazzo coetaneo. La ragazza, in buona salute, ha spiegato ai poliziotti di essere uscita con il fidanzato per fare un giro a Pisa. I due sono stati accompagnati in Questura dove hanno atteso l'arrivo dei genitori per ritornare poi alle proprie abitazioni.