Scomparso dal centro accoglienza: recuperato, con il Pegaso in ospedale

Esito positivo per le ricerche in corso dalla scorsa domenica mattina, azione coordinata dalla Prefettura di Pisa, per rintracciare un 65enne ucraino ospite della struttura di accoglienza a La Rotta, a Pontedera. Intorno alle ore 11 di oggi, 25 ottobre, i mezzi impegnati fra cui l'elicottero dei Vigili del Fuoco, insieme a tutte le squadre di soccorritori, hanno individuato l'uomo in un'area impervia sempre in zona La Rotta. Una volta recuperato il 65enne è risultato essere bisognoso di assistenza medica urgente, così è stato attivato il trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.