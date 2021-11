Scomparso dal Cep: la famiglia cerca Alessandro Gasparri

Sono ore di apprensione, la famiglia e gli amici cercano Alessandro Gasparri, scomparso da Pisa dal pomeriggio del 4 novembre. L'ultimo contatto è stato dopo circa le ore 17 presso l'oratorio della chiesa del Cep. Non ha con sé documenti, al telefono risulta irraggiungibile. Potrebbe trovarsi in stato confusionale per problemi di salute. Indossa un giubbottino blu scuro, come nella foto.

Del caso è stata informata la Polizia. Per eventuali segnalazioni ci si può rivolgere anche al fratello Giacomo, 3283164386.