Scomparso da Pisa, appello del padre per trovare il figlio

Non fa sapere sue notizie da sabato scorso, così il padre, Tonino Pantaleo, si rivolge a Facebook per avere notizie del figlio. "Se qualcuno l'ha visto mi contatti" scrive. E' così partito sul social il tam tam per avere notizie di Francesco Pantaleo, 23enne di Marsala, da anni in città iscritto all'Università di Pisa. Circa un metro e 80, capelli castani, occhiali. Si sarebbe allontanato dalla casa in cui abita senza cellulare e documenti. Nella serata di ieri è stata inoltrata la segnalazione anche alla Questura di Pisa che ha attivato le ricerche tramite l'attività di controllo del territorio.