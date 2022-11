Trova uno sconosciuto che dorme in giardino e chiama la Polizia

Uno sconosciuto che dorme in giardino. E' successo ad un residente di via di Pratale, che ha scoperto l'ospite imprevisto nella propria proprietà la mattina di ieri, 17 novembre, intorno alle 10.30. Stupito ma anche spaventato da questa insolita situazione, il cittadino ha allertato il 112 e la Sala operativa della Questura di Pisa, che ha inviato sul posto la pattuglia più vicina.

I poliziotti hanno svegliato e identificato l'uomo, un 37enne senegalese che, arrestato di recente per stupefacenti, è risultato essere destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa, applicatagli dal Giudice in attesa della discussione sul merito dei fatti per cui era stato arrestato lo scorso 7 novembre. I poliziotti lo hanno quindi accompagnato in ufficio e segnalato alla Procura della Repubblica per la violazione della misura.