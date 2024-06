Uno scontro frontale è avvenuto nella prima mattina di lunedì 10 giugno in via Paparelli. Un veicolo a due ruote e un'auto sono state coinvolte nell'impatto e ad avere la peggio è stato un uomo di 74 anni, a bordo del motorino. Il personale del 118 intervenuto sul posto, dopo averlo stabilizzato, hanno inviato l'uomo in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello.