Rintracciati in via Socci due scooter rubati

Nella serata di ieri una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Ettore Socci a Pisa per la segnalazione da parte di un cittadino circa la presenza di due scooter sospetti. Da un controllo in banca dati i due scooter sono risultati rubati. Il primo scooter, un Piaggio Liberty di colore grigio, è stato restituito al proprietario che aveva denunciato il furto lo scorso 7 agosto. Restituito anche il secondo scooter, un Gilera Runner 50 di colore nero, del quale il proprietario ne aveva denunciato il furto proprio ieri.