Cisanello, a 14 anni va al bar in sella ad uno scooter rubato

Controllo intorno alle 22 di ieri sera, 18 ottobre, da parte della Squadra Volanti della Questura in un gazebo di un bar in zona Cisanello. Sul retro infatti i poliziotti avevano notato dei ciclomotori sospetti.

All'interno del gazebo gli agenti hanno sorpreso tre giovani, uno dei quali si è subito dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Gli altri due ragazzi sono stati invece bloccati e identificati per un 19enne e un 14enne, già noti ai poliziotti per reati contro il patrimonio e vessazioni varie nei confronti di loro coetanei.

Da un approfondito controllo effettuato sui due giovani, i poliziotti hanno scovato nelle tasche del più piccolo una chiave, che a una verifica ha sbloccato il bloccasterzo del ciclomotore Piaggio Carnaby parcheggiato sul retro del gazebo.

Da un approfondimento in Banca dati, il motociclo è risultato rubato lo scorso 5 ottobre scorso a una giovane di San Giuliano Terme. A maggior riprova del coinvolgimento del minore, la chiave dello scooter era attaccata al suo portachiavi, dove teneva anche la chiave della sua abitazione.



Il 14enne pertanto, come da procedura, è stato accompagnato in Questura per procedere nei suoi confronti per il reato di ricettazione, con una dettagliata informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Al termine degli adempimenti procedurali è stato affidato alla madre, nel frattempo fatta giungere in via Lalli ed ammonita a esercitare assidua sorveglianza sulla condotta del figlio. Il motociclo è stato restituito alla legittima proprietaria.