Scooter rubato in via Falcone: restituito al proprietario

Nella serata di ieri, intorno alle 20, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nel pattugliamento del quartiere di Porta a Lucca, ha sottoposto a controllo, in via Giovanni Falcone, un motoveicolo Honda SH, ritenuto sospetto. Gli approfondimenti della Sala operativa della Questura hanno verificato che il motoveicolo risultava provento di furto, denunciato lo scorso 8 novembre da un 57enne pisano. Il proprietario è stato fatto giungere sul posto e gli è stato riconsegnato lo scooter in buone condizioni.