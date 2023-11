Pontedera, esplode bombola di gas in appartamento: tre feriti

Dramma nella notte appena trascorsa, tra sabato 18 e domenica 19 novembre, in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. E' passata da poco l'una quando un boato risuona nel silenzio: una bombola di gas è esplosa in un appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due mezzi della Misericordia di Pontedera, la Pubblica Assistenza di Ponsacco e l'automedica da Pontedera.



Un uomo di 54 anni è stato trasportato per ustioni lievi agli arti superiori al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera. Più gravi altre due persone di 25 e 29 anni che sono state condotte all'ospedale Cisanello con ustioni più estese e il sospetto di inalazione fumi.



Sul posto presenti anche i Carabinieri per la ricostruzione delle cause dello scoppio e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'abitazione.