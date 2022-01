Scoppio in una casa e crollo a Santa Maria a Monte: moglie e marito feriti

Uno scoppio e il soffitto che crolla. Stamani, 17 gennaio, poco dopo le ore 8.30, in via di Melone a Santa Maria a Monte una bombola di gas è esplosa causando un distacco della muratura fra primo e secondo piano. La dinamica resta tutta da verificare, intanto una donna di 79 anni, che era a letto, è stata colpita dai calcinacci. L'anziana è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello con un trauma cranico non commotivo ed una sospetta frattura ad un arto inferiore. Anche il marito è stato soccorso, avendo riportato delle ustioni, senza però necessità di ricovero.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza India della misericordia di Buti e la Pubblica Assistenza di Fornacette. All'opera anche i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto per la messa in sicurezza e l'individuazione delle cause dello scoppio.