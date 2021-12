Calcinaia: donna scopre tra le carte del marito un tesoro da 40mila euro

Un cassetto in un vecchio mobile di casa, con dentro carte e documenti appartenuti al marito. La moglie, assieme al figlio e alla sua moglie, rovistando al suo interno si imbatte in quelle che a prima vista sembrano delle vecchie banconote. Ad uno sguardo più attento si rivelano essere delle cedole di Debito pubblico emesse dallo Stato italiano nel 1934. Per capire se avessero un valore economico, la famiglia si è rivolta all'associazione Giustitalia. La risposta, dopo un'attenta valutazione delle cedole, è stata sorprendente: con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, la famiglia potrà beneficiare di una cifra pari a 39.300 euro.

La donna ha conferito mandato all'associazione Giustitalia, che si occupa su scala nazionale ed internazionale del rimborso dei buoni postali e dei titoli di Stato, di agire al fine del recupero della somma presso le Poste italiane ed il Ministero delle Finanze obbligati in solido ad 'onorare' tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della repubblica italiana. I due enti, infatti, rispondono in solido non solo dei Titoli di Stato emessi durante la vigenza della Repubblica, ma anche durante la vigenza del Regno d'Italia.