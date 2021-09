'Scoprire Pisa navigando l'Arno': ad ottobre altre 4 mini crociere gratuite

Dopo il tutto esaurito delle prime 4 mini crociere gratuite, proseguono gli appuntamenti di 'Scoprire Pisa navigando l’Arno'. L’assessorato al turismo del comune di Pisa ha fissato 4 ulteriori date per godere di una vista tutta particolare della città, delle sue bellezze storiche, artistiche e naturalistiche, navigando sul fiume Arno in battello. I nuovi appuntamenti sono in collaborazione con l’agenzia 'Top5 Viaggi', la cooperativa 'Il Navicello servizi fluviali' e con il coinvolgimento del Parco di San Rossore. Gli eventi sono in programma domenica 17, sabato 23, sabato 30 e domenica 31 ottobre.

"Come promesso, dato il successo dell’iniziativa con le prime mini crociere i cui posti in breve tempo si sono tutti esauriti - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - ho previsto anche per il mese di ottobre 4 ulteriori appuntamenti, anch’essi gratuiti, rivolti a cittadini e turisti. E’ grande la mia soddisfazione per l’attenzione rivolta anche a questo evento da parte dei nostri concittadini che sono gli ambasciatori della nostra cultura. L’iniziativa, mediante il viaggio in battello sull’Arno, si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento della nostra storia e della nostra identità, avviato con 'RiscopriAmo Pisa' che, ricordo, durerà fino a dicembre e vede le nostre guide turistiche locali protagoniste nel raccontare numerosi percorsi attraverso cui scoprire con occhi nuovi o appunto riscoprire le bellezze della nostra città".

Le minicrociere prevedono due corse gratuite giornaliere (andata e ritorno) con partenza alle 10 di mattina e alle 15 di pomeriggio dallo Scalo Roncioni, per un massimo di 40 passeggeri e con una durata di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta ai seguenti numeri 050530101-050533755 dal martedì al venerdì orario 9:00-13:00/14:00-16:00. Per partecipare è necessario presentare il Green Pass.

Durante la minicrociera è prevista, tramite un impianto fonico, la diffusione di informazioni storiche sui lungarni, sui palazzi storici e sulla storia della città. Sarà consentito, per coloro che lo desiderano, di caricare a bordo le proprie biciclette, così da effettuare escursioni al Parco Naturale di San Rossore o scendere a San Piero a Grado e raggiungere il litorale attraverso la Ciclopista del Trammino. Sarà assicurato il rispetto delle normative Covid-19 e tutto quanto necessario alla navigazione in sicurezza.

Nel dettaglio le 4 nuove mini crociere seguiranno questi orari:

1° corsa

Ore 10:00 Scalo Roncioni

Ore 11:00 Scalo Cascine Nuove Parco Naturale San Rossore

Ore 11:10 Scalo San Piero (presente presso Ass.Onlus "Area Sole Terra e Mare")

Ore 12:15 Scalo Roncioni

2° corsa

Ore 15:00 Scalo Roncioni

Ore 16:00 Scalo Cascine Nuove Parco Naturale San Rossore

Ore 16:10 Scalo San Piero (presente presso Ass.Onlus "Area Sole Terra e Mare")

Ore 17:15 Scalo Roncioni