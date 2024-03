Da mercoledì 6 marzo torna all’ospedale 'Lotti' di Pontedera il mezzo mobile per lo screening mammografico. L’unità mammografica sarà posizionata nel cortile interno (a sinistra dopo l’ingresso di via Roma) dove saranno allestiti anche gli ambienti per l'accettazione e per l’attesa. L'attività di screening si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.

La segreteria dello screening dell’area pisana, oltre agli inviti già inviati per posta, sta provvedendo a contattare telefonicamente una parte delle donne che in passato hanno già aderito allo screening, in modo da ottimizzare al massimo i posti disponibili in ogni seduta. E’ buona norma presentarsi con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato e a coloro che hanno ricevuto la lettera d’invito si raccomanda di portarla con sé, con il modulo sul retro già compilato e firmato. L'esame dura circa 10 di minuti.

"La mammografia - spiega la dottoressa Lidia Di Stefano, direttrice dell’unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana nord ovest - è un esame che sta facendo registrare, soprattutto in alcuni dei nostri ambiti territoriali, una crescente adesione, a testimonianza di una maggiore sensibilizzazione. Ci auguriamo che sempre più donne colgano questa opportunità di prevenzione. I dati dimostrano che in tante donne asintomatiche, la lesione precancerosa o il piccolo nodulo intercettato con la mammografia, ad uno stadio silente, ha consentito di eliminare la lesione, impedendone la progressione verso stadi più avanzati, senza doversi sottoporre a successivi interventi".

"Nella nostra Asl precisa ancora Di Stefano - che copre le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, annualmente invitiamo oltre 100.000 donne tra i 50 e i 69 anni a fare la mammografia di screening ogni due anni. Laddove il risultato dovesse evidenziare qualcosa di sospetto, la donna viene chiamata per fare gli approfondimenti del caso".

"In Toscana lo screening mammografico è stato esteso anche alle donne della fascia di età tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni. Da un paio di anni l'ASL Toscana nord ovest ha iniziato un progressivo arruolamento di donne rientranti in tali fasce di età. Quest’anno, proprio grazie alla presenza delle unità mobili, potremo aumentare il numero di donne da chiamare a screening".

Le donne invitate che non possono fare l’esame nel giorno loro proposto possono concordare una nuova data contattando il numero unico dello screening, lo 0585 498004, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30. Si chiede di comunicare tale spostamento con un adeguato anticipo per permettere di offrire il posto ad un’altra paziente.