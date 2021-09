Salute: mammografie su mezzo mobile al poliambulatorio di via Garibaldi

A Pisa al poliambulatorio di via Garibaldi, dalle ore 8.30 di lunedì 4 ottobre prenderà l’avvio l’attività di screening mammografico su mezzo mammografico: ciò consentirà alle donne che nei mesi scorsi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da covid 19, sono state impossibilitate ad eseguire la mammografia di screening, di riprendere il monitoraggio. L'attività si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30: la segreteria dello screening della zona pisana oltre all’invito con lettere, sta provvedendo anche a contattare telefonicamente le donne da invitare allo screening in modo da ottimizzare al massimo i posti disponibili in ogni seduta.

L'unità mammografica mobile insieme ad un camper adibito ad ufficio accettazione ed attesa verranno collocati nel parcheggio di fronte all’ingresso del poliambulatorio, le attività sono state programmate sul mezzo mobile in modo da consentire alle donne una attesa minima. Al fine di evitare assembramenti si raccomanda alle donne che devono effettuare la mammografia di presentarsi all’accettazione con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato per l’esecuzione dell’esame.

Data l’importanza dello screening nell’intercettare tra le donne sane, coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo silente, si raccomanda a coloro che sono state contattate o che hanno ricevuto l’invito per lettera che per qualsiasi motivo avessero necessità di riprogrammare la mammografia in altra data, di comunicarlo per tempo (al massimo con 2 giorni di anticipo rispetto all’appuntamento) in modo da consentire ad un’altra donna di prendere il loro posto. A tal fine si ricorda che è possibile disdire e riprogrammare un appuntamento:

- telefonando allo 050 954223 dalle ore 10 alle ore 12 del lunedì, mercoledì e venerdì;

- inviando un fax allo 050 954517 con data e ora dell’appuntamento cui si rinuncia ed un recapito dove essere ricontattate per un nuovo appuntamento;

- inviando una email all'indirizzo mail screening.areapisana@uslnordovest.toscana.it indicando la data e ora dell’appuntamento cui si rinuncia, il nome ed un telefono dove poter essere ricontattati per concordare un nuovo appuntamento.

"Sarei felice che tutte le donne invitate rispondessero positivamente all’invito - sottolinea Lidia Di Stefano, responsabile screening ASL Toscana nord ovest - colgo anche l’occasione per ricordare a tutti l’importanza degli screening fondamentali per la prevenzione secondaria grazie alla quale ogni anno curiamo persone con lesioni tumorali in fase iniziale evitando scenari talvolta devastanti. Infatti, è determinante aderire a tutti gli screening: mammografico, cervice uterina e colon retto perché la prevenzione si è dimostrata essere la migliore arma in nostro possesso per intercettare lesioni che non devono essere lasciate a sé stesse".