Bientina, prosegue lo screening di massa: oltre 2400 i tamponi prenotati

" 2441 tamponi prenotati in totale , 814 tamponi al giorno di media, 27 tamponi all'ora di media, 2 minuti a tampone di media, 7 infermieri al giorno coinvolti, 7 OSS al giorno coinvolti, 5 associazioni di volontariato presenti ogni giorno (Misericordie, Anpas e Croce Rossa per la parte sanitaria; Racchetta e Associazioni Nazionale Carabinieri per la gestione stradale), 29% della popolazione analizzata, 90 pezzi dolci e decine di caffè per le colazioni di lavoratori e volontari, 65 transenne posizionate per creare il 'drive'". Sono alcuni dei numeri elencati dal primo cittadino che aggiunge: " 455/100.000 il rapporto positivi/abitanti a domenica scorsa , vedremo quanto domenica prossima".

"Poi ci sono i numeri che usciranno nelle prossime ore. Quanti nuovi positivi emersi dalla screening? Quanti in tutto? Quanti negli ultimi sette giorni? - afferma ancora Carmassi - i risultati e i dati aggregati che ci forniranno i sanitari serviranno a capire meglio il fenomeno a Bientina. Conoscere quanti più positivi, soprattutto positivi asintomatici, e comportarsi di conseguenza è, in attesa del vaccino per tutti, la nostra migliore chance di contenimento del virus. Saremmo potuti essere di più. Ma non siamo stati in pochi. Perfettamente in linea con gli altri Comuni toscani che hanno attuato lo stesso protocollo. E in quei Comuni, dopo, la curva si è abbassata sensibilmente. Sono moderatamente ottimista".