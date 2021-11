Scritta-sfregio sulla Chiesa della Spina

Una scritta con una vernice rossa è comparsa domenica 7 novembre sul lato verso Ponte di Mezzo della Chiesa della Spina. Un atto vandalico denunciato su Facebook dal consigliere comunale e presidente dell'associazione Il Mosaico Riccardo Buscemi. "La mia assidua frequentazione alla Chiesa della Spina (dove è in corso la mostra dell'artista Fabio Calvetti organizzata da Il Mosaico, di cui sono il presidente) mi ha riservato una bruttissima sorpresa. Nell'angolo sinistro del retro della chiesa, all'esterno, è stata vergata una scritta in vernice rossa, una cosa che suscita in me profondi sentimenti di indignazione per il mancato rispetto di questo bellissimo gioiello della nostra città".

"Come avrà osato l'autore della scritta - aggiunge Buscemi, invitando poi la cittadinanza ad un flash mob per la stessa giornata - imbrattare questa meravigliosa opera senza vergognarsi di quello che stava facendo? Cosa avrà voluto dimostrare? Si deve solo vergognare! Resto senza parole per una così grande mancanza di rispetto del monumento ricevuto in eredità dai nostri padri. E' stata profanata la chiesa, sia come luogo religioso che come opera d'arte".