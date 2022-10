Scritte sui muri contro la Meloni in centro: "A Pisa questi vandali non li vogliamo"

Un tour notturno per fare scritte sui muri in particolare contro Giorgia Meloni. Gli imbrattamenti sono comparsi stamani, 3 ottobre, su vari palazzi dei lungarni di Pisa e dell'università. Il caso è denunciato dall'assessore all'ambiente del Comune Filippo Bedini: "Ennesimo brutto risveglio per Pisa, ancora una volta violentata con scritte sui muri di molti palazzi di pregio".

"Purtroppo stavolta più del solito sono state imbrattate molte superfici in pietra, più difficili da ripulire: ci vorranno tempo e molti soldi dei contibuenti pisani", valuta l'amministratore. Che promette battaglia, ma appare difficile trovare i responsabili: "Daremo mandato di visionare le telecamere presenti in città, anche se i vigliacchi che compiono queste infamie si camuffano per bene, perché sono notoriamente coraggiosi. E' uno schifo, una vergogna e a Pisa questi vandali non li vogliamo".