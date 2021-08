Scritte 'No Vax' al Centro Vaccinale Mandela Forum di Firenze: perquisito un 30enne del pisano

Questa mattina 26 agosto la Digos di Firenze, in collaborazione con la Digos di Pisa, ha eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nell'abitazione di un cittadino italiano di 30 anni residente nel pisano. Il giovane è al momento indagato per i reati di imbrattamento e di danneggiamento aggravato per quanto avvenuto lo scorso 20 agosto all'esterno del Centro Vaccinale Covid 19 presso il Nelson Mandela Forum di Firenze: ignoti hanno vandalizzato cartelloni, arredi e strada con scritte contro i vaccini. Episodi simili sono avvenuti anche a Castelfiorentino ed Empoli, con gesti rivendicato da un soggetto di nome 'V_V', cioè 'Verità, giustizia', che correda la sua sigla con richiami a non fare il tampone, al pericolo dei vaccini e al non credere alla "falsa pandemia".

Nel corso della perquisizione sono emersi elementi che sosterrebbero l'ipotesi del coinvolgimento dell'indagato, nonché una bomboletta spray e un pennarello, compatibili con il materiale utilizzato per scrivere eseguire gli atti. La Polizia di Stato ha identificato il giovane anche a seguito di approfondite indagini tecniche, che hanno consentito di rilevare la sua presenza nell'area interessata dal danneggiamento.