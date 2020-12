Scritte nel sottopasso del Cep, il sindaco: "Metteremo le telecamere"

Condanna su Facebook al degrado da parte del sindaco di Pisa Michele Conti, che circa la comparsa di nuove scritte al sottopasso del Cep scrive: "Per la terza volta è stato nuovamente imbrattato il sottopasso del Cep. E noi per la terza volta interverremo per cancellare le scritte. Non pensino i soliti incivili di farci desistere nella battaglia contro il degrado in tutti i quartieri: dopo l’illuminazione il prossimo passo sarà l’installazione di nuove telecamere, per riprendere e sanzionare gli autori di gesti tanto stupidi da rendere brutte alcune zone della nostra città. Pisa merita rispetto!".