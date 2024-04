Un'intera area abusiva per il ricovero cavalli, con sostanze dopanti, poi lavoratori in nero. Sono fra gli esiti degli ultimi controlli della Guardia di Finanza di Pisa nel settore dell'ippica.

Il principale intervento ha riguardato il Parco San Rossore, dove un'intera zona era stata adibita a scuderia. Vi erano stati organizzati 8 paddock per il ricovero di cavalli, su una superficie complessiva di oltre 1.500 metri quadrati. Il responsabile, un cittadino italiano di 60 anni, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia di edilizia. E' scattato il sequestro e l'affidamento degli animali ad una struttura idonea.

Ma non è tutto. I finanzieri, insieme al personale della locale Azienda Sanitaria, hanno rinvenuto molteplici farmaci vietati/dopanti da somministrare ai cavalli, impiegati in manifestazioni sportive ippiche. L'utilizzo di particolari medicinali dopanti ha lo scopo di aumentare le prestazioni del cavallo in termini di velocità e resistenza, inibendo il dolore. Tra l'altro, alcuni di questi farmaci erano anche finalizzati ad eludere eventuali e successivi controlli da parte di enti federali sportivi. Tutti i medicinali, per oltre 100 dosi, e flaconi, per oltre 2500 ml, sono stati sottoposti a sequestro e il titolare della ditta è stato altresì denunciato alla locale Procura della Repubblica per maltrattamento di animali e per la somministrazione di farmaci e sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Alcuni dei medicinali, vietati nel territorio nazionale, recavano una dicitura in caratteri cirillici.

Nel corso dell’attività ispettiva, in altre due note imprese di allevamento ed allenamento di equini, le Fiamme Gialle hanno individuato 19 lavoratori in nero/irregolari, intenti a lavorare all’interno delle stalle, a sellare cavalli o impiegati come addetti al trotto e al defaticamento dei cavalli, tutti di età compresa tra i 18 e 55 anni, sia italiani che stranieri.

In particolare, in una circostanza, quando i finanzieri si sono presentati all’interno di una scuderia, 2 fantini e 2 stallieri hanno tentato la fuga, ma sono stati comunque identificati dai militari, risultati essere stranieri e privi di permesso di soggiorno e, pertanto, sono stati segnalati alla locale Autorità Giudiziaria per violazione alle norme sull’immigrazione.

Tutti i lavoratori sono risultati completamente sconosciuti agli enti previdenziali ed assistenziali e la loro opera non sarebbe stata riconosciuta ai medesimi ai fini pensionistici. Si evidenzia che gli stessi, non essendo regolarmente assunti, non erano coperti ai fini assicurativi, in caso di infortunio sul luogo di lavoro. Ai 2 datori di lavoro che impiegavano la manodopera irregolare sarà irrogata la c.d. 'maxisanzione' prevista dalla normativa in materia. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la percezione di eventuali sussidi pubblici (quali reddito di cittadinanza o altre forme di assistenza) da parte dei lavoratori irregolari.