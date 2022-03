Sculture sulle pietre: il lungomare di Marina come una galleria d'arte all'aperto

Marina di Pisa come Caorle. E' la proposta contenuta in una mozione presentata dalla consigliera comunale della Lega Annalisa Cammellini per trasformare il litorale marinese in una sorta di galleria a cielo aperto come quella presente nel comune veneto dove i massi della passeggiata, oltre a proteggere dalla forza del mare, sono diventati delle vere e proprie opere d'arte grazie ad artisti che vi hanno scolpito figure umane e di animali.

"Ho chiesto fortemente di essere la prima firmataria di questo atto come strumento che può rendere ancor di più affascinante il nostro lungomare - sottolinea Cammellini - la mozione è nata da un’idea condivisa con il consigliere Alessandro Bargagna ed è stata accolta da tutti i consiglieri della maggioranza, un vero e proprio lavoro di squadra dove ognuno ha voluto dare il proprio contributo. Vogliamo ringraziare anche gli assessore Magnani e Pesciatini per il loro contributo e Confcommercio e Confesercenti per aver dato parere positivo a questa bella possibilità per il lungomare".

"Siamo convinti che sia importantissimo valorizzare il nostro litorale anche da un punto di vista artistico e che bisogna prendere i buoni esempi come quello di Caorle per impreziosirlo, posizionando ad esempio anche dei richiami a Gabriele D’Annunzio che in passato ha fatto di Marina di Pisa e di Pisa uno dei punti centrali della sua arte - prosegue Cammellini - con Alessandro Bargagna abbiamo studiato tanto la realtà di Caorle, da molti considerata come una delle più belle passeggiate dell'Alto Adriatico. La 'Scogliera scolpita' è un piccolo capolavoro artistico a cielo aperto, per questo con questa mozione chiediamo al sindaco Michele Conti e alla Giunta la possibilità di valutare se può essere realizzata anche sul nostro litorale. Siamo convinti che la scogliera potrebbe diventare un simbolo e meta prediletta di tanti turisti che approdano nel paese appositamente per ammirare tali spettacoli che lasciano veramente senza fiato". "Così - conclude Cammellini - oltre ad avere una funzione pratica, poiché gli scogli servono a riparare la strada dalle onde del mare, la scogliera scolpita potrebbe diventare un’opera d’arte en plein air a tutti gli effetti, un atto insomma per valorizzare sia dal punto di vista artistico che turistico il nostro già meraviglioso litorale".