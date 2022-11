A scuola di Comicità con Ubaldo Pantani al Cineclub Arsenale

Fare il Comico, seriamente. Da questo concetto nasce la nuova Scuola di Teatro realizzata dal Cineclub Arsenale di Pisa, che da dicembre a maggio prossimo andrà a formare attori e autori che intendono cimentarsi con il linguaggio comico in ambito professionale. Tutti i lunedì sera il palcoscenico di Sammartino - Spazio Arsenale (via San Martino 63, Pisa) diventerà così un laboratorio di idee e progetti che, al termine dei sei mesi, vedranno la luce sotto forma di produzioni teatrali da fare circuitare.

La direzione artistica è a cura dell’attore Ubaldo Pantani, allievo di Giorgio Albertazzi, protagonista negli anni in programmi comici televisivi di grande successo fra cui il ciclo 'Mai dire…' con la Gialappa’s Band e 'Parla con me' e 'Quelli Che Il Calcio' per la Rai, e attore al cinema per registi come Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi."Più che una scuola sarà un vero e proprio percorso - afferma Pantani - perché andremo ad accompagnare e a fare da tutor ai partecipanti per raggiungere un obiettivo preciso che è la messa in scena dei loro lavori e il debutto sul palcoscenico. L’approccio e la metodologia saranno tecnico-pratici, andando ad individuare e approfondire il percorso artistico dei singoli partecipanti, l’orizzonte temporale del suo sviluppo e l’esercizio ripetuto e costante per attuarlo".

Gli scopi e le finalità artistiche del progetto saranno illustrate all’interno di un incontro aperto al pubblico che si terrà sabato 12 novembre alle 15.30 presso la sala Sammartino - Spazio Arsenale di Pisa: "Sarà un Open Day in cui analizzeremo 'Il personaggio comico' attraverso la sua doppia chiave di lettura - aggiunge l’attore - quella di maschera che si viene a creare in scena, ma anche e soprattutto quella di personaggio comico che devi essere tu stesso e che devi definire prima, affinché il tuo punto di vista risulti credibile".

Il progetto si propone inoltre di veicolare ai partecipanti l’interesse e l’approfondimento tematico sulla satira e l’umorismo, e per farlo saranno coinvolti professionisti del panorama nazionale: "In questo percorso non sarò solo - conclude Pantani - perché coinvolgerò amici e colleghi, registi e personaggi di riferimento della comicità, per incontri e interazioni in presenza e online". Maggiori info e contatti: info@arsenalecinema.com