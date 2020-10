Troppi casi di Covid: chiusa scuola media a Lari

Tanti, troppi casi di Coronavirus e la scuola chiude. E' quanto succede alla scuola secondaria di primo grado 'L. Pirandello' di Lari dove sono stati riscontrati 19 casi di Covid. Da qui l'azienda Asl Toscana Nord Ovest ha deciso di sottoporre a tampone tutti gli alunni. Nel frattempo, in attesa dell'esito dei test, le attività didattiche restano sospese a partire da oggi, sabato 10 ottobre, con la raccomandazione per le famiglie di tenere a casa gli alunni a scopo precauzionale.

Una situazione dunque, che come sta avvenendo in altri istituti, già chiusi o con classi in quarantena, complica la gestione familiare e didattica di famiglie e insegnanti.

