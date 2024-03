La Normale chiede lo stop al bando con Israele. La senatrice Zambito (PD): "Scelta giusta"

La Scuola Normale Superiore, in seguito alla seduta del Senato accademico di martedì 26 marzo,"chiede al Maeci di riconsiderare il 'Bando Scientifico 2024' in attuazione dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele".

Una decisione arrivata in accoglimento delle numerose e insistenti proteste della componente studentesca e che segue quella già presa dall'Università di Torino, incanalandosi nella scia di un vivo dibattito sulla questione palestinese negli atenei italiani.

"La Scuola Normale Superiore, richiamando integralmente i contenuti della mozione approvata dal Senato Accademico il 28 novembre 2023, rinnova con forza, anche alla luce della risoluzione ONU del 25 marzo 2024, la richiesta di rilascio degli ostaggi e di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza al fine di scongiurare l’ulteriore aggravarsi di una situazione umanitaria ormai disperata, che si configura ogni giorno di più come un’inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese" si legge in apertura della nota pubblicata sul sito della Scuola, che si impegna inoltre, "in coerenza con il dettato costituzionale, a esercitare la massima cautela e diligenza nel valutare accordi istituzionali e proposte di collaborazione scientifica che possano attenere allo sviluppo di tecnologie utilizzabili per scopi militari e alla messa in atto di forme di oppressione, discriminazione o aggressione a danno della popolazione civile, come avviene in questo momento nella striscia di Gaza".

In cosa consiste il Bando Maeci-Mur

Il bando contestato, la cui chiusura è prevista tra pochi giorni (il 10 aprile), è stato pubblicato sulla base dell’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele e invita i ricercatori e gli studiosi ad avanzare proposte in tre specifici settori di ricerca:

tecnologie per suoli sani, comprendente la creazione di nuovi fertilizzanti, impianti per il suolo e lo studio del microbioma terrestre;

tecnologie dell'acqua (trattamento dell'acqua potabile, trattamento delle acque industriali e reflue e dissalazione dell'acqua);

ottica di precisione, elettronica e tecnologie quantistiche, per applicazioni di frontiera, come i rivelatori di onde gravitazionali della prossima generazione.

La collaborazione permetterebbe - come si legge sul sito del Maeci - di pianificare e realizzare ricerche congiunte, nonché di effettuare visite reciproche tra laboratori allo scopo di agevolare la ricerca con un finanziamento massimo totale per tutti i progetti di ricerca eventualmente approvati (11 al massimo) di 1.100.000 euro per un periodo di 3 anni. Ogni progetto può ottenere un finanziamento massimo fino a 100.000 euro per il lato israeliano e fino a 100.000 euro per il lato italiano per un periodo di 3 anni, a patto che la pianificazione del progetto ne preveda l'inizio tra il secondo semestre del 2024 e il primo semestre del 2025.

Le reazioni

"Il senato accademico della Scuola Normale di Pisa rinuncia di fatto ad un bando di collaborazione con Israele per la creazione di tecnologie civili che però potrebbero essere usate a danno della popolazione palestinese - è stato il commento della senatrice del PD Ylenia Zambito -. In un momento come quello che stiamo vivendo, con la drammatica escalation militare condotta dal governo Netanyahu, viene ribadita la non disponibilità a collaborare con realtà che lavorano allo sviluppo di tecnologie belliche. Si tratta di una prova concreta di quella missione culturale e sociale che le università sono chiamate a realizzare nel Paese e che in quanto tale non dovrebbe essere strumentalizzata da chi è sempre pronto ad aizzare la polemica politica, come già abbiamo visto in precedenza nei confronti dell'ateneo pisano".

Contrariato, invece, il Mur, da dove alcune fonti hanno risposto alla mozione della Normale sostenendo che il giudizio sulla decisione ricalca quanto già espresso in occasione di decisioni simili, come quella dell'ateneo di Torino. In quell'occasione, il ministro Anna Maria Bernini aveva giudicato la scelta sbagliata, seppur assunta nell'ambito dell'autonomia delle università. Il ministro ha definito ogni forma di esclusione o boicottaggio "estranea alla tradizione e alla cultura dei nostri Atenei" e la diplomazia della scienza un potente ed efficace strumento per la fine dei conflitti e la ricerca della pace.