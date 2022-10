Scuola Normale Superiore: il professor Alessandro Schiesaro nominato vicedirettore

Il professor Alessandro Schiesaro, ordinario di Lingua e letteratura latina presso la Classe di Lettere e Filosofia, è stato nominato vicedirettore della Scuola Normale Superiore. Lo hanno stabilito gli organi di governo della Scuola Normale (Consiglio di amministrazione e Senato accademico), su proposta del Direttore Luigi Ambrosio.

Schiesaro sarà in carica nell’anno accademico dal primo novembre 2022 fino all’ottobre 2023 e succede al professor Mario Piazza, che il professor Ambrosio ha tenuto a ringraziare per il prezioso lavoro svolto in questi anni come vicedirettore.

Nato a Savona nel 1963, allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore dal 1982 al 1989, Alessandro Schiesaro ha trascorso lunghi periodi di studio e di insegnamento all’estero, perfezionandosi nelle università di Berkeley e Oxford e insegnando a Wisconsin-Madison, Princeton, King’s College London e Manchester, dove è stato preside della School of Arts, Languages and Cultures dal 2016 al 2021.

In Italia ha insegnato nell’Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' e ha diretto la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza. Dal 2008 al 2015 ha coordinato la Segreteria tecnica per le politiche della Ricerca presso il Miur; ha inoltre fatto parte del High Level Group on the Modernisation of Higher Education costituito dalla Commissione Europea e del Comitato nazionale Unesco. I suoi interessi di ricerca riguardano la poesia latina di età classica, la teoria letteraria e la storia culturale.