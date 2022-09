San Giuliano Terme, arrivano rassicurazioni: "La scuola primaria 'Filzi' non chiuderà"

"La scuola primaria di Madonna dell'acqua non chiuderà, sono infondate le voci che parlano di un'imminente chiusura del plesso": a fare chiarezza, dopo alcune voci che alluderebbero a sezioni soppresse, è l'assessore all'istruzione del Comune di San Giuliano Terme Lara Ceccarelli. "Non è intenzione dell'amministrazione chiudere il plesso - prosegue - che nell'anno scolastico 2022/23 vede la presenza di 3 sezioni: auspico che ci sia una maggiore richiesta di iscrizioni il prossimo anno e che la 'Filzi', punto di riferimento di Madonna dell'Acqua e non solo, torni ad essere attrazione anche per bambini e bambine del territorio circostante e da fuori San Giuliano. Ogni decisione in merito ad offerta e organizzazione formativa sul territorio comunale è competenza e discrezione dei dirigenti scolastici e il Comune, sulle classi, non ha titolo ad entrare nel merito organizzativo".

"Circa il rinnovo del patrimonio scolastico - afferma l'assessore al bilancio e alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli - abbiamo gettato le basi per un futuro nuovo polo tra Metato e Madonna dell'Acqua, il cui progetto preliminare è stato determinato da un concorso pubblico di progettazione. L'iter per la realizzazione del progetto è ancora molto lungo, poiché al momento non sono disponibili le risorse necessarie alla costruzione. Stiamo lavorando per cercare fondi provenienti da bandi pubblici regionali ed europei. Stiamo anche ricercando soldi per ristrutturare la scuola di Madonna dell'Acqua che potrà in futuro essere adibita a nuovo asilo nido comunale".

La struttura che sorgerà sarà un edificio all'avanguardia e conterrà complessivamente 18 classi: 15 dalle scuole primarie e 3 dalla scuola dell'infanzia (di Arena). Un nuovo polo scolastico di qualità costruttiva elevata, sia sotto l'aspetto formale e distributivo, sia dal punto di vista del comfort interno e dell'efficienza energetica. "Non solo, gli interventi rientrano in una più ampia operazione di riqualificazione dell'area - aggiunge il sindaco Sergio Di Maio - Molta importanza sarà rivolta alla predisposizione di ampie zone a verde che, con gli spazi interni, rendano possibile approcci pedagogici di nuova generazione. Ma, soprattutto, non vogliamo sopprimere alcun servizio, casomai migliorarlo".